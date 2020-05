Wirtschaft : Kostenloses Angebot für Arbeitgeber im Kreis

Daun (red) Es ist für Unternehmen auch in diesen Zeiten von Bedeutung, für gute Fachkräfte attraktiv zu sein. Daher hat es sich die Wirtschaftsförderungsgesellschaft (WFG) Vulkaneifel zum Ziel gesetzt, die Arbeitgeber im Kreis mit zwei kostenfreien Onlineseminaren (Webinaren) dabei zu unterstützen.

Während der Corona-Zeit stellt sich bei der Gewinnung von Fachkräften oft die Frage, inwieweit sich Rekrutierungsprozesse digitalisieren lassen – von der Online-Bewerbung über das Video-Bewerbungsgespräch bis hin zum Bewerbermanagement und zum internen Aufbau von Kompetenzen. Auch ist es für Arbeitgeber wichtig zu wissen, welche Rolle Personalmarketing in Zeiten der Krise spielt und worauf sie als Arbeitgeber achten müssen. Was bedeutet Personalmarketing in Zeiten der Krise, und worauf müssen Arbeitgeber nun achten? Was ist zu tun, und was sollte gelassen werden? Das kompakte Online-Seminar geht diesen Fragen auf den Grund. Die Teilnehmer lernen die wichtigsten internen sowie externen Maßnahmen kennen und erfahren, wie kurzfristig und nachhaltig Personalmarketing positiv erhalten oder sogar ausgebaut werden kann.