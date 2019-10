Kultur : Literaturexperte ist zu Gast in Daun

Daun (red) Hubert Winkels stellt am Mittwoch, 6. November, um 20 Uhr aktuelle Neuerscheinungen im Forum Daun vor. Selbst ein Vielleser und Bücherwurm verliert schnell den Über- und Durchblick auf dem riesigen Büchermarkt.

Was lohnt sich, was nicht? Wem kann man was schenken, zumal die Weihnachtszeit nicht mehr fern ist. Der Kulturkreis Daun bietet wieder daher ein Literaturcafé an, in dem neue und besonders interessante Bücher vorgestellt werden. In diesem Jahr ist mit Hubert Winkels erneut ein ganz besonderer, bundesweit anerkannter Experte zu Gast.