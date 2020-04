Landschaftspflege : Ziegen gehen im Vulkangarten Steffeln in ihre zweite Arbeitssaison

Ziegen gehen im Vulkangarten Steffeln in ihre zweite Arbeitssaison

Einmal am Arbeitsplatz angekommen, rast die Herde erstmal weitestgehend geschlossen über das Gelände. Foto: Vladi Nowakowski

Steffeln Im Vulkangarten Steffeln ist im vorigen Frühjahr erstmals eine Ziegenherde eingezogen. Ihre Mission: Fressen, um Artenvielfalt und Landschaft zu erhalten. Das machte sie so gut, dass sie nach der Winterpause nun zurückkehren durfte.

Die Herde, bestehend aus 25 Ziegen tritt im Vulkangarten bereits zum zweiten Mal an – der unermüdliche Arbeitseinsatz im Laufe des vergangenen Jahres wird hochgelobt. „Die Tiere fressen am liebsten junge Gehölze“, erklären der Birgeler Biotoppfleger Gerd Ostermann und der Schäfer – und in diesem Fall auch Ziegenhirte – Udo Fries. Damit stutzen die Ziegen die Landschaft zurecht, sorgen dafür, dass die rund sieben Hektar große Fläche im Vulkangarten von hohem Bewuchs frei bleibt und erhalten die Biodiversität der Magerwiese, die auf dem Lava-Boden gedeiht.