Infrastruktur : Acht Millionen Euro:  Was jetzt auf den Straßen in der Eifel passiert

Daun/Steiningen Das Bauprogramm umfasst in diesem Jahr eine lange Liste an Vorhaben, darunter auch die „Buckelpiste“ in Steiningen. Dort laufen die Arbeiten seit Kurzem.

Straßenunterhaltung (Abfräsen und Erneuerung der Fahrbahn): von Kreuzung B 421/K 14 bis Oberwinkel (50 000 Euro), K 14 in Oberwinkel (40 000 Euro), K 29 in Michelbach (80 000 Euro), K 39 in Boxberg (90 000 Euro), K 40 bei Hilgerath (50 000 Euro), K 55 in Hillesheim-Bolsdorf (150 000 Euro), K 57 bei Densborn (180 000 Euro), K 58 in Berndorf (50 000 Euro), K 63 in Zilsdorf und Sanierung Bahnübergang Richtung Betteldorf (30 000 Euro), K 67 in Stadtkyll (50 000 Euro).

Alle fünf Jahre bewertet der LBM die Straßen in seinem Zuständigkeitsbereich, zuletzt ist das 2016 passiert. Aktuell sind die Fachleute wieder unterwegs, die Ergebnisse werden für den Herbst erwartet. Die Bewertung ist Entscheidungsgrundlage dafür, welche Strecken ins Straßenbauprogramm aufgenommen werden. Ist eine Straße richtig „runter“, wird sie vom LBM als „rot“ deklariert. Was den Bereich der Landesstraße 66/Kreisstraße 16 in Steiningen angeht, wäre in Teilen auch ein „dunkelrot“ wohl nicht unangemessen. Aber nun ist Besserung in Sicht, die Firma Backes-Bau aus Stadtkyll hat vor Kurzem mit den Bauarbeiten begonnen. Zur Freude auch von Ortsbürgermeister Reinhold Schäfer. Er erzählt, dass die Straße so marode war, dass sie 2019 unterhalb der Ortschaft bis zur Kreuzung Mehren-Darscheid-Steiningen schon mal auf 250 Metern provisorisch repariert werden musste, „damit man überhaupt noch drüberfahren konnte. Welch ein Glück, dass wir das Teilstück gemacht haben“, sagt Schäfer. Denn vorgesehen war, dass die Straße im vergangenen Jahr komplett erneuert werden sollte, was sich aber verzögerte. Nun aber ist es so weit: Zunächst wird die Straße aus Richtung Darscheid kommend ab der Kirche (Einmündung L 66 /K 16, Kreuzung Hauptstraße-Meisericher Straße) in Richtung Steineberg saniert und wegen der Straßenbauarbeiten bis zum Ortsausgang bis voraussichtlich Oktober gesperrt. Dann soll es weitergehen: Ein weiterer Bauabschnitt in entgegengesetzter Richtung, in Richtung Darscheid, steht an. „Und im Lauf des Jahres wollen wir noch den Ausbau der K 16 in Richtung Meiserich/Ulmen beantragen“, sagt Ortsbürgermeister Schäfer. Auf das Gesamtvolumen von rund acht Millionen Euro gesehen, das der Kreis 2021 in den Straßenbau investieren will, fällt in Steiningen eine vergleichsweise niedrige Summe an. Mit 50 000 Euro ist der Kreis dabei, den Großteil der Gesamtkosten (mehr als 700 000 Euro) trägt das Land.