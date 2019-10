Freizeit : Mit dem Zelt in der Natur unterwegs

Unter dem Namen „In die Wildnis“ kann der neue Trekking-Platz in Dahlem im Internet gebucht werden. Foto: Nils Noell

Dahlem Der Naturpark Nordeifel bietet Trekkingsportlern an, an ausgewählten Orten unter freiem Himmel zu übernachten. Jetzt gibt es neue Plätze in Mechernich, Dahlem und Blankenheim.

Trekking, das bedeutet Wandern mit Rucksack und Zelt. Und Übernachten mitten in der Natur. Seit einigen Jahren wird diese Art des Reisens und Erlebens besonders unter jungen Menschen immer beliebter. Dank der Initiative des Naturparks Nordeifel können Trekkingsportler bereits seit dem Jahr 2016 auf insgesamt vier Naturlagerplätzen im Kreis Euskirchen und seit April 2019 auch auf zwei Naturlagerplätzen im rheinland-pfälzischen Teilgebiet ganz legal ihr Zelt aufschlagen.

Jeder Standort ist nur zu Fuß über Wanderwege zu erreichen, mit einer Komposttoilette ausgestattet und bietet Platz für bis zu zwei Zelte. Ziel des Angebots ist es, junge Menschen für die Eifel durch ein gelenktes, zielgruppenorientiertes Wanderangebot zu begeistern und langfristig an die Region zu binden.

Info Und so funktioniert es: Für zehn Euro pro Zelt und Nacht können auf www.trekking-eifel.de die gewünschten Naturlagerplätze in der Zeit zwischen April und Oktober gebucht werden. Mit der Buchungsbestätigung erhält der Wanderer die GPS-Koordinaten – die erlauben eine genaue Positionsbestimmung und Navigation – und eine genaue Wegbeschreibung zu den Standorten. Dann muss nur noch der Rucksack mitsamt Zelt gepackt werden und es kann auch schon losgehen. Tipps für Ausrüstung, Tourenvorschläge und die Benutzerordnung befinden sich auf der Internetseite. Bei Fragen hilft die Nordeifel Tourismus GmbH, Telefon 02441/994570. Dort gibt es auch weitere Informationen.

Die hohe Auslastung der bestehenden Plätze von rund 90 Prozent bestätigt den Trend und die große Nachfrage. Zum Ende der gelungenen Trekking-Saison 2019 gehen nun drei neue Trekkingplätze in der Kalkeifel an den Start. Hierbei handelt es sich unter anderem um den Naturlagerplatz „180°“, in einem hochgelegenen Kiefernwald bei Mechernich, mit einer grandiosen Fernsicht.

In Dahlem befindet sich der Naturlagerplatz „In die Wildnis“, der nicht nur eine gute Zuganbindung nach Köln und Trier bietet, sondern auch einen Hauch von kanadischer Wildnis versprüht. Jan Lembach, Bürgermeister von Dahlem, bedankte sich für die Rolle des Gastgebers und fügte zur Standortwahl hinzu: „Wir haben es uns bei der Standortsuche nach einem attraktiven Platz nicht leicht gemacht, denn wir wollten den Trekkingsportlern ein intensives Naturerlebnis in einer möglichst naturnahen Umgebung ermöglichen.“, betonte er.

Und zu guter Letzt der Naturlagerplatz „Großer Wagen“ in Blankenheim, welcher mit einem freien Blick auf den Nachthimmel zum Sternengucken einlädt und trotzdem sehr versteckt im Grünen liegt.