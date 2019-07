Freizeit : Rennsportlegenden auf zwei Rädern

Nürburgring Weiterer Baustein im Erlebnismuseum: Die Maschinen der Weltmeister Toni Mang, Jon Ekerold und Ralf Waldmann sind die Höhepunkte.

(red) Die neue Motorrad-Ausstellung „Motorcycle – Grand-Prix-Legends“ ist im Motorsport-Erlebnismuseum ringwerk eröffnet worden. Mit den Maschinen berühmter Fahrer und Informationen zu den Geschichten dahinter gibt sie Einblicke in die Ären des Zweirad-Rennsports am Nürburgring. Ab sofort können Besucher diese Geschichten anhand der wertvollen Exponate erleben.

Rückblick: Samstag, 18. Juni 1927. Der Nürburgring wird feierlich eröffnet. Um 14.30 Uhr sind die ersten Motoren inmitten der Eifelwälder zu hören. Im Rahmen des Eifelrennens für Motorräder wird den waghalsigen Piloten diese Ehre zuteil. Das Rennen auf dem Gesamtkurs von rund 28 Kilometern markiert den Beginn des Motorradsports am Nürburgring. Es gewinnt Toni Bauhofer auf seiner BMW.

Gemeinsam mit seinem Bruder Gerd-Heinz gründete er den Rennstall „Zwafink Racing“, der ebenfalls Teil der Ausstellung ist. Erfolgreiche Motorradpiloten fuhren in Diensten des Teams um Punkte und Pokale. Einer von ihnen war der zweifache Vize-Weltmeister Ralf Waldmann. Günter Zwafink, ehemaliger Chef-Techniker des Teams, erinnert sich: „Wir hatten viele einzigartige Rennen, die ihre eigenen Geschichten erzählen. Natürlich gehört der Sieg von Waldi 1996 am Nürburgring dazu, aber auch international haben wir einiges erlebt.“ Direkt nebenan auf dem Podest wird die Geschichte einer ganz besonderen Rivalität erzählt – die von Toni Mang und Jon Ekerold. Letzterer von beiden ist für die Eröffnung der Ausstellung eigens angereist.

Der gebürtige Südafrikaner spricht hervorragend Deutsch und ist der einzige Privatier, der im Rahmen der Motorrad-Straßenweltmeisterschaft bis 350 Kubikzentimeter 1980 den Titel gewinnen konnte. Den entscheidenden Sieg holte er gegen seinen direkten Rivalen Toni Mang im letzten Saisonrennen am Nürburgring. An das Duell erinnert er sich bis heute: „Durch einen Stein hatte ich für kurze Zeit keine funktionierende Hinterradbremse und verlor deshalb wertvolle Zeit auf Toni. Ich dachte mir: Das kann nicht sein, habe anschließend auf der Nordschleife alles gegeben und ihn doch noch überholt. Am Ende gewann ich mit 200 Metern Vorsprung und wurde Weltmeister. Schade für ihn, aber mit seinen fünf WM-Titeln konnte er auch mal einen abgeben.“