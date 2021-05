Gillenfeld : Neuer Pfarrer tritt Stelle am 1. September an

Jonas Weller tritt im September seine erste Pfarrstelle in der Pfarreiengemeinschaft (PG) Gillenfeld an. Foto: TV/Bistum Trier

Gillenfeld (bb) Eine lang ersehnte Nachricht: Nach mehr als vier Jahren Vakanz tritt am 1. September Jonas Weller (Foto: privat) seine erste Pfarrstelle in der Pfarreiengemeinschaft (PG) Gillenfeld an. Der 36-Jährige stammt aus Piesport an der Mosel und war 2011 in Trier zum Priester geweiht worden.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken