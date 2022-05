Kriminalität : Ein Teil von Willi Basalt ist aufgetaucht

Gerolstein (mh) Ermittlungserfolg: Das Maskottchen des Gerolsteiner Landes, Willi Basalt, ist wieder aufgetaucht – zumindest ein Teil von ihm. Ein Zeuge hat den Schuh von Willi auf dem Grund der Kyll unterhalb der Hochbrücke in Gerolstein gesichtet.

Einsatzkräfte der Polizei in Gerolstein bargen das Fundstück, das nach aktuellem Ermittlungsstand von dem Maskottchen stammen dürfte. Im Januar wurde die Figur von ihrem Standort am Spielplatz Pelm entwendet. Bislang gab es keine Ermittlungsansätze in dem Fall. Zwar wuden bislang keine weiteren Teile der Figur gefunden und es ist auch nicht klar, in welchem Zustand sie sich befindet: aber nun die die Polizei zumindest eine erste Spur. Die Ermittlungen dauern an. Hinweise nimmt die Polizei in Gerolstein unter der Telefonnummer 06591/95260 entgegen.