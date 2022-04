Menschen : Abschied von zwei Urgesteinen

Das Foto zeigt Jonas Mauer, Sachgebietsleiter Servicestelle Gemeinden, den Bürgermeister Hans Peter Böffgen, Rudolf Bläsius, den Personalratsvorsitzenden Thomas Brost, Josef Junk und Arno Fasen, Fachbereichsleiter 1 Organisation und Finanzen (von links). Foto: Heike Görres

Gerolstein Im Gerolsteiner Rathaus gehen Rudolf Bläsius und Josef Junk in den Ruhestand.

Hans Peter Böffgen, Bürgermeister der Verbandsgemeinde (VG) Gerolstein, hat kürzlich langjährige Mitarbeiter verabschiedet. Die 41-jährige Tätigkeit von Rudolf Bläsius in der Kommunalverwaltung war bestimmt von Zahlen. Dabei kam er ursprünglich aus der Privatwirtschaft: Die Basis legte er 1976 mit einer Ausbildung zum Bürokaufmann. 1981 wechselte er als Angestellter in den öffentlichen Dienst zur VG Gerolstein.

Vom Vollstreckungsdienst über die Steuerverwaltung wurde Rudolf Bläsius schließlich 2009 zum Kassenverwalter bestellt. 2010 stieg er in den gehobenen Dienst auf. „Du warst verantwortlich für einen reibungslosen Zahlungsverkehr und hast die Kassengeschäfte mit großem Pflichtbewusstsein organisiert und geführt“, so Bürgermeister Hans Peter Böffgen. Im Mai 2020 beging Bläsius sein 40-jähriges Dienstjubiläum.

Wie für den zeitgleich verabschiedeten Kollegen Josef Junk bildete auch für Bläsius die Fusion der Verbandsgemeinden Gerolstein, Hillesheim und Obere Kyll am 1. Januar 2019 einen wesentlichen Meilenstein im Berufsleben. In der fusionierten Verwaltung oblag ihm das Sachgebiet VG-Kasse und damit als Kassenleiter auch in der neuen Einheit die Verantwortung für die Kassengeschäfte.

Für Josef Junk war die Post- und Telefonzentrale zweite Heimat: Seit 1976 hat Josef Junk der Verwaltung seine Stimme gegeben – zuerst mehr als vier Jahrzehnte bei der ehemaligen Verbandsgemeinde Obere Kyll in Jünkerath, dann, nach der Fusion der Verbandsgemeinden Gerolstein, Hillesheim und Obere Kyll am 1. Januar 2019, im Gerolsteiner Rathaus. Jetzt hat Bürgermeister Böffgen den langjährigen Mitarbeiter in den Ruhestand verabschiedet: „Ihr letzter Arbeitstag Mitte März ist Ihnen schwergefallen – ein Zeichen, dass Sie gerne ins Rathaus gekommen sind.“