Blaulicht : Auseinandersetzung in Gerolsteiner Lokal - Polizei nimmt jungen Mann in Gewahrsam

Auseinandersetzung in Gerolsteiner Lokal - Polizei nimmt jungen Mann in Gewahrsam

Gerolstein Ein junger Mann hat in Gerolstein trotz Hausverbots ein Lokal besucht. Dort kam es zur Auseinandersetzung mit dem Betreiber. Die Polizei griff ein.

Nach Angaben der Polizei suchte ein junger Mann aus der VG Gerolstein in der Nacht zum Ostersonntag trotz bestehenden Hausverbots ein Lokal in Gerolstein auf. Um das Hausverbot durchzusetzen, benachrichtigte der Betreiber die Polizei Daun, die dem jungen Mann einen Platzverweis erteilte. Dieser zeigte zunächst Wirkung, wurde jedoch nur etwas später wieder missachtet. Es kam zur körperlichen Auseinandersetzung zwischen dem Betreiber des Lokals und dem jungen Mann. Zur Verhinderung weiterer Straftaten nahm die Polizei den Mann in Gewahrsam. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung und Hausfriedensbruchs.