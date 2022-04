Blaulicht : Schlägerei zwischen zwei Gruppen und betrunkener Autofahrer nahe Schleich

Schleich Erst sind die beiden Gruppen am am Zitronenkrämerkreuz nahe Schleich verbal aneinandergeraten, dann wurde daraus eine handfeste Schlägerei. Dann kam noch ein angetrunkener Autofahrer dazu.

Zeitgleich sind am Freitagabend, 15. April, mehrere Notrufe bei der Polizei Schweich eingegangen. Die Anrufer meldeten eine aktuelle Schlägerei am Zitronenkrämerkreuz in der Gemarkung Schleich.