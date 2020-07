Gemeindeschwester plus : Sie helfen Senioren, selbstbestimmt zu leben

Gerolstein Durch die Corona-Krise hat sich die Startphase der Gemeindeschwester plus verschoben. Jetzt nehmen Michaela Merx und Elisabeth Reinarz ihre Arbeit auf.

So hatten sich Michaela Merx und Elisabeth Reinarz ihren Start als Fachkräfte im Projekt Gemeindeschwester plus nicht vorgestellt. Seit Mitte März konnten Hausbesuche durch die Fachkräfte wegen des neuen Coronavirus Sars-CoV-2 nicht mehr durchgeführt werden.

Mitte Juni kündigte Sozialministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler an, dass die Gemeindeschwester plus wieder zu hochbetagten Menschen nach Hause kommen kann.

Seit 2020 ist das Projekt mit dem Landkreis Vulkaneifel als Träger in der VG Gerolstein etabliert. Das 2015 in Rheinland-Pfalz als Modell gestartete Projekt wird vom Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demographie und seit 2019 auch von den in Rheinland-Pfalz vertretenen gesetzlichen Krankenkassen und Krankenkassenverbänden gefördert und in weiten Teilen des Landes angeboten. Michaela Merx (50) und Elisabeth Reinarz (41), beide qualifizierte Pflegefachkräfte, besuchen hochbetagte Menschen über 80 Jahre, die noch nicht pflegebedürftig sind mit deren Zustimmung in deren Häuslichkeit.