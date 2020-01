Freizeit : Übernachtungsoase am Kronenburger See

So wie im Glamping-Resort im Bliesgau bei Saarbrücken sollen auch die geplanten Häuschen in der Anlage am Kronenburger See aussehen. Foto: Glamping GmbH

Dahlem Die Glamping GmbH aus dem Saarland plant in Dahlem ein touristisches Projekt. Auf der ehemaligen Freizeitanlage plant sie kleine Häuschen zum Übernachten.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Die intensiven Bemühungen der Gemeindeverwaltung Dahlem um eine zukunftsfähige touristische Nutzung der ehemaligen Freizeitanlage am Kronenburger See waren erfolgreich. Dort, wo jetzt noch alte Spielanlagen stehen, werden in zwei Jahren kleine Häuschen zum Übernachten einladen.

Dem aktuellen touristischen Trend folgend, ist im Saarland das erste Glamping Resort in Deutschland eingerichtet worden und wird dort seit 18 Monaten erfolgreich betrieben. Weitere Projekte im Elsass und im Saarland sind in der konkreten Planung, die saarländische Glamping GmbH möchte am Kronenburger See ab Mitte 2021 den dann vierten Glamping-Park betreiben.

Die rund 35 kleinen Zwei-Personen-Häuschen werden komfortabel eingerichtet sein und mit einem kleinen Bad sowie einer eigenen Terrasse ausgestattet. Sie versprechen erlebnisreiche Übernachtungen in einer naturnahen Umgebung an der Kyll. Dieses Übernachtungsangebot direkt am See, am Kyll-Radweg, an den Wanderwegen und in der Nähe des historischen Burgortes richtet sich an Gäste, die alleine oder zu zweit für ein bis drei Tage in die Eifel kommen. Damit wird zwischen dem bestehenden Campingplatz am Kronenburger See und dem Ferienpark oberhalb des Sees eine Angebotslücke geschlossen.

Für den Tourismus in Kronenburg und der Region versprechen die geschätzt zusätzlichen rund 15 000 Übernachtungsgäste im Jahr einen wichtigen wirtschaftlichen Impuls zu geben. Zahlreiche Kooperationsmöglichkeiten mit touristischen Angeboten im Umfeld sind denkbar, etwa im gastronomischen Bereich. Und auch für die Gemeinde Dahlem ergeben sich wirtschaftliche Perspektiven, etwa durch die Übernachtungsabgabe, durch Gewerbesteuerzahlungen, durch neue Arbeitsplätze sowie durch weniger Aufwand bei der Pflege der Fläche.

Bei Errichtung und Betrieb der Anlage steht die Nachhaltigkeit besonders im Fokus: Bisher versiegelte Flächen werden zurückgebaut, die Wege und Flächen werden durchlässig sein, der Baumbestand bleibt erhalten und wird durch weitere heimische Bäume und Sträucher ergänzt. Die Verwendung von nachhaltigen und natürlichen, regionalen und zertifizierten Materialien hat Vorrang und ein Großteil des benötigten Stroms wird über eine eigene Photovoltaikanlage erzeugt.

Jens Stannek vom Investor und Betreiber, der Glamping GmbH, ist nach intensiver Standortrecherche überzeugt, dass die Fläche am Kronenburger See perfekt für das kommenden Glamping-Projekt ist: „Die ideale Fläche am See, die touristischen Angebote in Kronenburg und in der Region, die zunehmenden Initiativen zu einem nachhaltigen Tourismus in der Eifel und die gute Zusammenarbeit mit der Gemeinde Dahlem sind die wesentlichen Aspekte für unser Projekt in der Eifel.“