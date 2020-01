Gesellschaft : Wie „Bürger für Bürger“ hilft

Daun (red) Im Alter kann es schon mal schwer werden; Rasen mähen, Fenster putzen oder auch schon die wöchentliche Einkaufsfahrt werden zu Hürden, die alleine nicht mehr zu bewältigen sind. Oftmals ist eine gegenseitige Nachbarschaftshilfe nicht möglich, weil die Nachbarn auch auf Hilfe angewiesen sind, keine Zeit oder kein Interesse haben.

Was das Ziel ist? Dem demographischen Wandel entgegenzuwirken und ein Umdenken in den Köpfen. Durch ehrenamtliches Engagement entsteht eine Gemeinschaft der gegenseitigen Selbstverpflichtung der Bürger. Die Lebensqualität und Lebenszufriedenheit aller Menschen wird stetig gefördert, so dass Jung und Alt in ihrer Heimat bleiben können und wollen.