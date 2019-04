später lesen Soziales Vortrag zum Thema Pflege Teilen

Die Landfrauen Vulkaneifel bieten am Dienstag, 21. Mai, um 19 Uhr im Mehrgenerationenhaus in Gerolstein einen Informationsabend zum Thema Pflege an. Wenn man den Alltag nicht mehr so wie früher bewältigen kann, eigene Pflegebedürftigkeit oder die eines Angehörigen eintritt, stellen sich viele Fragen.