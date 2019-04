später lesen Gesundheit Informationen über Rheuma und die Früherkennung Teilen

Mit einer Rheuma-Bustour wird an verschiedenen Stationen in Rheinland-Pfalz und im Saarland über frühe Erkennung von Rheuma und aktuelle Behandlungsmöglichkeiten informiert. Der Bus macht am Donnerstag, 16. Mai, in Gerolstein an der Stadthalle Rondell von 10 bis 16 Uhr Station.