Infrastruktur : Vulkaneifelkreis – Nur zwei Kläranlagen fallen derzeit aus

Die Kläranlage bei Hillesheim ist weiterhin in Betrieb. Im gesamten Kreisgebiet sind von 37 Anlagen lediglich zwei ausgefallen. In den meisten konnten kurzzeitige Störungen schnell behoben werden. Foto: Vladi Nowakowski

Daun/Gerolstein Nach der Unwetterkatastrophe: Die meisten der 37 Abwasserreinigungsanlagen im Vulkaneifelkreis des Kreises laufen normal. Lediglich zwei sind außer Betrieb und werden zurzeit instandgesetzt.

Zwei Kläranlagen in der Verbandsgemeinde Gerolstein sind derzeit nicht im Einsatz. Woran es liegt, sagt Werkleiter Harald Brück: „Sie können davon ausgehen, dass dies eine Folge des Hochwassers ist.“ Sechzehn Anlagen zur Reinigung der Abwässer betreibt die VG Gerolstein, zwei davon seien zurzeit komplett ausgefallen, berichtet Brück. „Es sind an allen Kläranlagen vereinzelt Schäden aufgetreten, die aber keine negativen Auswirkungen auf deren Reinigungsleistung haben.“

An den beiden betroffenen Klärwerken seien Reparaturarbeiten im Gange: „Dort ist der Austausch von Steuerungstechnik, Motoren und Pumpen erforderlich.“ Dabei handele es sich um die Kläranlagen in Birresborn und Kerpen, schreibt Hans-Josef Hunz, Fachbereichsleiter für Organisation und Finanzen der VG-Verwaltung auf eine Anfrage unserer Zeitung. „Einige Abwasserleitungen sind beschädigt, eine Kanalleitung ist eventuell zerstört – dies wird im Augenblick geprüft“, heißt es in dem Schreiben. Entwarnung gibt es in Sachen Trinkwasser: „Trotz einiger Rohrbrüche und dem zeitweisen Ausfall eines Hochbehälters steht die Wasserversorgung in der VG Gerolstein“, berichtet Hunz.