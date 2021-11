Parteien : Neuer SPD-Ortsverein Kylltal wählt Vorstandsmitglieder

Jünkerath (red) Zwei der drei SPD-Ortsvereine in der neuen Verbandsgemeinde (VG) Gerolsteiner Land gingen einen weiteren Schritt, zu einer Einheit zu werden.

Beide Ortsvereine sehen den Zusammenschluss als große Chance, effektiver für die Bürgerinnen und Bürger in der neuen VG zu arbeiten. Dies bündele organisatorische Kräfte sowie Ressourcen an der Oberen Kyll und im Hillesheimer Land, sagen die beiden Vorsitzenden Ulrike Erb-May und Dieter Demoulin.

Bei der gemeinsamen Mitgliederversammlung in Jünkerath wurde für den neuen Ortsverein mit dem Namen SPD-Ortsverein Kylltal der Vorstand gewählt.

Nach über einem Vierteljahrhundert an der Spitze des Ortsvereins Hillesheimer Land reichte Dieter Demoulin des Stab an den neu gewählten Vorsitzenden Dirk Weicker aus Hallschlag weiter. Der scheidende Vorsitzende Demoulin dankte all seinen langjährigen Weggefährten für die sehr gute Zusammenarbeit über Jahrzehnte hinweg. Er wünschte Weicker und den anderen neugewählten Vorstandsmitgliedern eine glückliche Hand.