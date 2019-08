Auszeichnung : Ein Service-Weltmeister aus Pronsfeld

Pronsfeld/Wiesbaden Weltweit haben sich 2402 Audi-Werkstätten am sogenannten Twin Cup des Autokonzerns beteiligt. Das beste Service-Team kommt aus der Region: das Autohaus Mais-Glandien aus Pronsfeld (Eifelkreis Bitburg-Prüm).

Die Freude beim Autohaus Mais-Glandien in Pronsfeld ist groß. Vor wenigen Tagen hat das Service-Team des Eifeler Unternehmens den ersten Platz beim Audi-Twin-Cup in der Kategorie Service belegt. Katja Funk, Heike Jänen und Dennis Schmitz überzeugten bei den vorgelegten Aufgaben und waren unter 29 internationalen Mannschaften die beste. Für die zwei Firmenchefs Rainer und Harald Glandien ist das ein großartiger Erfolg. Das Autohaus wurde bereits 1939 gegründet, seit 1950 ist Mais-Glandien VW-Partner und seit den 70er Jahren auch Audi-Vertragshändler.

Die Konzern-internen Wettbewerbe gehören bei Mais-Glandien schon lange dazu. Der nationale Twin Cup von Audi wird seit 19 Jahren veranstaltet. Und schon sieben Mal waren Mitarbeiter aus Pronsfeld für die deutsche Meisterschaft dabei. In diesem Jahr hatte sich das Team unter fast 700 Werkstätten für die Endausscheidung in ­Neckarsulm qualifiziert. Für zehn Teams aus Deutschland ging es dort um den nationalen Titel und die Teilnahme an der weltweiten Meisterschaft. Im Gegensatz zur WM gab es hier den Titel für ein gemeinsames Service-Team und ein Technik-Team. Aus Pronsfeld waren im Bereich Technik Torsten Brink, Christian Fiedler, Andreas Gielen und Sascha Dahm am Start. Und Mais-Glandien schaffte dabei etwas, was bisher noch keinem Vertragshändler gelungen war. Man verteidigte den deutschen Meistertitel aus dem Vorjahr. Rainer Glandien: „Zwei Meistertitel hintereinander gewinnen, das gab es noch nie. Der Titelträger wird nämlich im nächsten Jahr mit einem Handicap belegt, so ist es noch schwerer, zu gewinnen.“