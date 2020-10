Finanzen : Ehemaliger Notenbanker spricht in Trier

6. Trierer Fondskongress findet als Präsenzveranstaltung statt. Erst mal Privatanleger eingeladen.

Trier (hw) Präsenzveranstaltungen sind unter Corona-Bedingungen rar und aufwendig: Die Trierer Vermögensverwaltung Kontor Stöwer Asset Management GmbH setzt dennoch auf diese Form und lädt zum 29. Oktober zu ihrem 6. Trierer Fondskongress ins Fourside Plaza Hotel nach Trier ein. „Das Wichtige und Interessante an unserem Kongress ist, dass sich die Teilnehmer nach den Vorträgen austauschen können“, erläutert Dirk Stöwer. Die Veranstaltung bietet Fondsmanagern aus Deutschland und Luxemburg die Gelegenheit, sich zu informieren und auszutauschen. „Rund zwei Drittel der Teilnehmer kommen aus dem Großherzogtum“, erklärt der Veranstalter. Und erstmals können sogar Privatanleger an der Veranstaltung teilnehmen. Aufgrund der Hygienerichtlinien ist allerdings die Gesamtzahl der Teilnehmer auf etwa 70 begrenzt. 15 Plätze sind für Privatanleger reserviert, die sich über die Internetseite des Unternehmens anmelden können. Für Vermögensverwalter bietet sich beim Kongress die Möglichkeit, neue Produkte kennenzulernen, die sie ihren Privatkunden anbieten können. Mit Morgan Stanley, Apus Capital, Ethenea, avesco, Chahine Capital, Wagner & Florack und Paladin sind 2020 gleich sieben neue Aussteller beim 6. Fondskongress Trier vertreten. Zudem sind fünf Firmengründer und Fondslenker mit Vorträgen eingeplant.

Spannend für Profis und privat Interessierte ist sicher der Vortrag zum Thema „Niedrigzinsen ohne Ende – Ein Blick hinter die Kulissen der Notenbanken“. Andrea Siviero, vormals Ökonom beim IWF in Washington und Direktor bei der Schweizerischen Nationalbank in Zürich, gibt dabei einen Einblick in die herausfordernde Situation in der Finanzwelt. „Das ist für uns ein Höhepunkt, dass wir hier einen ehemaligen Notenbanker und Chefökonom mit seiner internationalen Erfahrung als Redner haben“, freut sich Stöwer.