Wirtschaft : Verhärtete Tariffronten

Trier IG Metall kündigt Aktionen in der Region Trier an.

In der Nacht zum Dienstag, 2. März, läuft die Friedenspflicht in der Metall- und Elektroindustrie mit ihren bundesweit rund 3,8 Millionen Beschäftigten aus. Und – nachdem die dritte Verhandlungsrunde im Tarifstreit ergebnislos geblieben ist – stehen alle Zeichen jetzt auf Streiks. Mit einem Aktionstag am 1. März will die IG Metall den Druck in der laufenden Tarifbewegung erhöhen. Im Bezirk Mitte, zu dem Hessen, Rheinland-Pfalz, das Saarland und Thüringen (verhandelt seperat) gehören, sind rund 400 000 Arbeitnehmer in der Metall- und Elektroindustrie beschäftigt.

Auch Christian Z. Schmitz, erster IG-Metall-Bevollmächtigter in der Region Trier, kündigt konzertierte Aktionen an: „Wir werden am Dienstag, 2. März, zu einem Autowarnstreik in den Trierer Hafen laden. Dazu sind die Beschäftigten von ThyssenKrupp Bilstein in Mandern, Volvo Construction Equipment in Konz und GKN Driveline in Trier aufgerufen.“ Die Aktion startet um 13.30 Uhr und soll ähnlich einem Autokino ablaufen, aber auf der Bühne läuft kein Thriller. Die Betriebsräte und der IG-Metall-Chef wollen ihre Forderungen und den Stand der Verhandlungen diskutieren. Schmitz: „Mir ist klar, dass die einkommensreduzierenden Forderungen der Arbeitgeber ein Affront sind. Corona und die Herausforderungen der Zukunft sind für sie Vorwand, den Konflikt zu suchen und unsere Gegenwehr zu diskreditieren. Das wird für die Arbeitgeber nach hinten losgehen. Denn sie gefährden durch ihr Handeln den Industriestandort, und niemandem leuchtet es ein, warum die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer die Kosten durch Lohnverzicht allein stemmen sollen.“ So sind die Tarifpartner noch ziemlich weit auseinander. Die IG Metall verlangt Zukunftsverträge, die den Erhalt möglichst vieler Arbeitsplätze sichern, zudem ein Volumen von vier Prozent bei einer Laufzeit von zwölf Monaten.