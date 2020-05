Gewerkschaft : IG Metall Trier: Erste digitale Aktivenkonferenz

Trier (red) Die IG Metall Trier bietet am Dienstag, 16. Juni um 17 Uhr für alle ihre Aktiven und interessierten Mitglieder eine digitale Konferenz zum Thema „Konjunkturentwicklung 2020 – wie raus aus der Krise“ an.

Eine Teilnahme ist per Computer oder telefonisch möglich. Alle Betriebsräte, alle JAV‘s und SBV, die in der IG Metall organisiert sind und natürlich alle Delegierten, Vertrauensleute und Mitglieder der Ausschüsse und Arbeitskreise der IG Metall Trier sind per Mail eingeladen worden. „Wir sind sehr stolz als Referenten den Direktor des IMK, Prof. Dr. Sebastian Dullien, gewonnen zu haben“, so der Erste Bevollmächtigte der IG Metall Trier, Christian Z. Schmitz. „Das IMK ist eines der renommiertesten Wirtschaftsforschungsinstitute in Deutschland. Wir bieten unseren Mitgliedern die Chance direkt die Aussichten auf die Konjunkturentwicklung für die zweite Jahreshälfte zu erfahren und zu diskutieren,“ so Schmitz weiter.