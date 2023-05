Regionaler Arbeitsmarkt Viel Bewegung, wenig Änderung

Auch wenn es sich um eine moderate Reduzierung der Arbeitslosigkeit handelt, so ist die Fluktuation am Arbeitsmarkt doch enorm. So wurden im Mai 2288 neue Arbeitslose registriert, 2458 Menschen konnten ihre Arbeitslosigkeit beenden, regionale Betriebe meldeten 865 neue Stellenangebote, insgesamt 5801 Jobs in der Region sind weiterhin vakant. Besonders auffällig ist der Rückgang der Arbeitslosigkeit im Landkreis Bernkastel-Wittlich. Hier hat sich innerhalb von vier Wochen die Zahl der Jobsuchenden um 3,9 Prozent reduziert. Die Arbeitslosenquote sinkt auf 3,6 Prozent. Für den Leiter der Agentur für Arbeit Trier, Heribert Wilhelmi, ist dies jedoch keine überraschende Entwicklung: „Innerhalb des Arbeitsagenturbezirks Trier, zum dem die Stadt Trier und die vier Landkreise Bernkastel-Wittlich, Bitburg-Prüm, Trier-Saarburg und Vulkaneifel gehören, stellen wir immer wieder fest, dass der Landkreis Bernkastel-Wittlich in besonderem Maße von der saisontypischen Frühjahrsbelebung profitiert. Das geht auf die starke Gastronomie an der Mosel rund um Bernkastel-Kues zurück.“