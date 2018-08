Wissen und Erfahrung sind jetzt belegt

(red) Eine entscheidende Etappe auf ihrem beruflichen Weg haben 114 junge Männer und Frauen erreicht: Sie haben bei einer Lossprechungsfeier in der Arena Trier ihre Gesellenbriefe erhalten. Nach bestandenen Prüfungen belegt dieses Dokument das während der Ausbildung erworbene Wissen über ihr Handwerk. 17 verschiedene Gewerke waren bei der von der Kreishandwerkerschaft Trier-Saarburg ausgerichteten Zeremonie vertreten. Neben der formalen Funktion als Ausbildungsbeleg hat für Kreishandwerksmeister Gerd Benzmüller der Gesellenbrief noch eine tiefere Bedeutung: Er stehe für die ideellen Werte des Handwerks. „Der Stolz auf die eigene Leistung und die Erfüllung, die sich darin findet – das sind Werte, die junge Menschen ansprechen“, meinte Benzmüller. Der Gesellenbrief sei nicht bloß ein Stück Papier, sondern auch ein Beleg für die in den Lehrjahren gewonnenen Kenntnisse und Erfahrungen. Damit stünden für die weitere berufliche Zukunft alle Chancen offen. Eine Fortbildung zum Meister oder ein Studium seien nur zwei der vielversprechenden Möglichkeiten. Für neues Wissen sollte man dabei aber stets aufgeschlossen sein: Lebenslanges Lernen gehöre einfach dazu. Und noch einen Wunsch gab der Kreishandwerksmeister den neuen Gesellinnen und Gesellen mit: „Leben Sie Ihren Beruf mit Freude und aus Überzeugung.“ Das spürten nämlich auch die Kunden und von denen hänge letztlich der wirtschaftliche Erfolg im Handwerk ab.

Erfolgreich bestanden haben die Gesellenprüfung:

Anlagenmechaniker für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik: Lukas Ledo (Nusbaum; Ausbildungsbetrieb: Wagner GmbH Irrel); Stefan Marxmeier (Pluwig; Heizung-Sanitär Weme GmbH, Gutweiler); Matthias Olk (Welschbillig; Wagner GmbH Irrel); Pascal Philippi (Mehring; Luft-u. Klimatechnik Rheimotherm GmbH, Schweich); Michel Philipps (Mannebach; Heizung-Lüftung-Sanitär Josef Jochem, Trassem); Leon Winkmann (Trier; Sanitär-Heizung GmbH Jürgen Weisgerber, Trier)

Fahrzeuglackierer: René Becker (Watzerath; Hansen Automobile GmbH, Bleialf); Aaron Bungartz (Prüm; Niko Plaumann Die Wagenschmiede, Hillesheim-Niederbettingen); Julian Pflieger (Bitburg; Lackierzentrum Michael Buhr, Bitburg); Lucas Schmieder (Zerf; Fahrzeuglackiererei Will`s, Saarburg); Alexander Weirich (Tawern; Autolackiererei Frank Punessen, Konz-Könen); Roger Yoboue (Bitburg; MB Strahl- & Lackiercenter GmbH, Bitburg)

Schilder- und Lichtreklamenhersteller/in: Belinda Engler (Laubach; ELDISENO Werbeagentur GmbH, Uersfeld); Challome Kanuire (Saarbrücken; Malergeschäft-Firmenschilder A. Philippi GmbH, Saarbrücken); Daniela Rodermund (Trier, Frank May Werbetechnik, Trier); Eileen Rönz (Trier; Gewetec Performance Tobias Ruschel, Longuich)

Elektriker/in Energie- und Gebäudetechnik: Annika Goebel (Orenhofen; Elektrotechnik Stefan Goebel GmbH, Orenhofen); Julian Haas (Trassem; Elektro Benzmüller GmbH & Co. KG, Saarburg); Marius Herrig (Trier; Elektro-Bloeck GmbH; Trier); Ralf Hormesch (Mettendorf; Mölter Elektro Inh. Bernhard Mölter; Igel); Grzegorz Kuffel (Trier; Elektro-Spanier GmbH, Konz); Moritz Schmitt (Riol; Elektro-Klassen Inh. Albert Klassen, Longuich); Lukas Walter (Trier; Scherbaum Elektrotechnik, Trier); Josef Weber (Nittel; Elektro Binz GmbH, Tawern)

Maler/in und Lackier/in, Gestaltung und Instandhaltung: Luca Dahm (Korlingen; Malermeister Elmar Dils, Trier); Max Franken (Trier; Die Dienstleister Michael Hansen, Gilzem); Sascha Fritton (Trier); Marc Geib (Schweich; Malermeister Harald Kirsch, Longuich); Christian Hansen (Gilzem; Maler- u. Lackierermeister Andreas Elenz, Trier); Mathias Hoff (Veldenz; Malermeister Bernhard Grochowski, Trittenheim); Marius Holland (Osburg; Höllen Maler GmbH, Osburg); Sascha Kruse (Trier; Painture Baranowsky S.a.r.l., Ralf Baranowsky, Wasserbillig); Florian-Can Kucklick (Konz; Maler Zengerle GmbH Oberbillig); Dominik Luger (Trier; Maler Hött GmbH, Trier); Simon Lunkes (Trier; Malermeister Andreas Backes, Kell am See); Manfred Sevilla (Mertesdorf; Maler-u. Lackierermeister Guido Dobrewski, Schweich); Alexandru Sumiuciuc (Trier; EMG Eifeler Maler GmbH, Speicher); Nikolaos Vasilakos (Trier; Malermeister Elmar Dils, Trier); Sascha Zengerle (Wasserliesch; Artur Zengerle Maler und Lackierer, Konz); Robin Zimmer (Trier; Malermeister Rading GmbH, Trier)

Zimmerer: Thomas Brandscheid (Orsfeld; Mario Spitzner Bauen mit Holz GmbH, Föhren); Oliver Büttner (Trier; Karl Berens Holzbau GmbH, Trier); Melvin Evoh (Dahlem; Holzbau Henz GmbH, Trierweiler); Amadou Konate (Trier; Zimmerei Tschickardt GbR, Trier); David Petry (Trier; Holzbau Henz GmbH, Trierweiler); Paul Weiter (Freudenburg; Pro Dach GmbH, Saarburg); Ferdinand Busch (Trier; Mario Spitzner Bauen mit Holz GmbH, Föhren); Max Julin Frey (Aremberg; Zimmerei-Holzbau Peter Weyer GmbH, Tawern); Fabian Ludwig (Rascheid; Zimmergeschäft Hermann-Josef Ludwig, Rascheid); Niklas März (Mandern; Zimmerermeister Tobias Becker, Zerf); Valentin Marx (Gilzem; Zimmerei und Blockhausbau Hans König, Inh. Marion König, Trierweiler); Samuel Maßem (Schillingen; Holzbau Rainer Backes, Greimerath); Nico Ternes (Saarburg, Zimmerei + Holzbau Müller Ralph Müller, Serrig); Dominik Willems (Zerf; Zimmergeschäft Josef Lorth, Saarburg)

Elektroniker/in für Maschinen und Antriebstechnik: Daniel Beyer (Andernach; PELMA Elektromaschinenbau GmbH, Saffig); Simon Noel Braun (Lambrecht; Elektromaschinenbauerbetrieb Klebs J. & Hartmann GmbH & Co. KG, Ludwigshafen); Marc Gest (Bonerath; Elektromaschinen und Pumpenservice GmbH Günter Schenk, Trier); Moritz Florian Königschulte (Wintrich; ELTRA - Elektromaschinen und Transformatorenbau GmbH, Osann-Monzel); Lucas Müller (Saarlouis; Edmund Boudier GmbH Elektroinstallateurbetrieb, Saarlouis)

Maurer: Michel Berger (Merzig; Bauunternehmung E. Becker GmbH, Saarburg); Pascal Diehl (Newel; Kläs GmbH & Co. KG Bauunternehmung, Irrel); Marius Lenartz (Bitburg; Bauunternehmung W. Kappes GmbH, Altrich); Marvin Liewer (Binsfeld; Liewer GmbH, Binsfeld); Stefan Zens (Udler; Zens Bau GmbH, Mehren); Jason Fischer (Saarburg; Bau GmbH P. Junk, Freudenburg); Tobias Krause (Trier; Firma Michael Stolz, Trier); Lucas Petry (Hermeskeil; Bauunternehmung Willi Klein, Prosterath); Marvin Stronck (Newel; Personalmanagement GmbH Schneider & Lieser, Kordel); Dominik Weber (Schweich; Timo Schröder Maurer- und Betonbauermeister, Mehring)

Kraftfahrzeugmechatroniker/in Personenkraftwagentechnik: Dominik Becker (Welschbillig; Autohaus am Verteiler GmbH u. Co. KG, Trier); Pascal Becker (Trier; KLF Autoservice Andreas Konrath, Trier); Christopher Beiling (Zerf; Biewen Automobile GmbH,Inh. Ludwig Biewen, Saarburg); David Brojdo (Trier; Autohaus am Verteiler GmbH u. Co. KG, Trier); Philipp Daun (Konz; Autohaus AHS GmbH, Trier); Florian Fritschen (Welschbillig; Audi Zentrum Trier GmbH); Mike Gasper (Zemmer; Autohaus Klaus Steffgen, e. Kfm. Inh. Frank Oster, Schweich); Mirco Haack (Osburg; Volkswagen Zentrum Trier VZT Automobile GmbH); Niklas Jonas (Farschweiler; Audi Zentrum Trier GmbH); Jennifer Knak (Saarburg; Schiffner Automobile GmbH Kfz-Meisterbetrieb, Serrig); Niklas Krämer (Farschweiler; Standortverwaltung Mayen); Ramon Kuhn-Mehrstein (Kordel; Heister Automobile GmbH Volvo-Vertragshändler, Trier); Louisa Meisberger (Schweich; Volkswagen Zentrum Trier VZT Automobile GmbH); Michael Christopher Meyers (Freudenburg; Auto R. Müller GmbH Peugeot-Vertragshändler, Trier); Hussein Mohssen (Trier; Hess GmbH & Co. KG, Autorisierter Mercedes-Benz Verkauf und Service, Trier); Marco Reinsbach (Saarburg; Kfz-Meisterwerkstatt Stephan Pehl, Ayl); Asllan Resuli (Trier; Volkswagen Zentrum Trier VZT Automobile GmbH); Jannik Schabo (Thomm; Audi Zentrum Trier GmbH, Trier); August Schmidt (Hetzerath; Autohaus Klaus Steffgen, e. Kfm. Inh. Frank Oster, Schweich); Markus Wacht (Saarburg; Autoservice Harig, Serrig); Jakob Windel (Igel; Auto R. Müller GmbH Peugeot-Vertragshändler, Trier)

Kraftfahrzeugmechatroniker/in Nutzfahrzeugtechnik: Marius Bösen (Zemmer; Jozi Reisen GmbH, Schweich); Rico Naujoks (Trier; KLW Trier GmbH Fahrzeugtechnik, Trier); Kevin Regnery (Trier; MAN Truck & Bus Deutschland GmbH Center Köln / Service Trier, Trier); Mathias Sens (Damflos; Hess GmbH & Co. KG Nutzfahrzeugbetrieb Euren,Trier)

Raumausstatter/in: Fatima Bangura (Trier; Raumausstattung Franz Schuh GmbH, Trier); Sabrina Bill (Reinsfeld; Benjamin Thome, Birkenfeld); Aleksej Gudkov (Walsdorf; Polster Moritz, Inh. Dennis Moritz, Hillesheim); Julian Müller (Nidrum; Raum Akzente, Amel); Janina Schneider (Dahlem, Raumausstattung Franz Schuh GmbH, Trier); Jessica Terrat (Oberweis; Raumausstattung Ralf Schuh, Niederanven)

Stuckateur: Artur Kurti (Großlittgen; Putz und Stuck Biedlingmaier GmbH & Co. KG, Altrich); Agim Mernica (Traben-Trarbach; Frings Trockenbau GmbH & Co. KG; Wittlich); Alex Shigar (Schweich; Jungels & Wächter GmbH Stuckgeschäft, Morscheid); Jonathan Zink (Kelberg; Fischenich Stuck und Putz GmbH, Höchstberg)

Schornsteinfeger: Paul Köster (Landscheid; Schornsteinfegermeister Frank Dieter Dehren, Gerolstein); Tim Lobüscher (Naurath; Schornsteinfegermeister Michael Franz Lehnert, Trier); Timo Schwarz (Osann-Monzel; Schornsteinfegermeister Sebastian Horne, Zeltingen-Rachtig); Noah Thetard (Gipperath; Schornsteinfegermeister Frank Michels, Illerich)

Beton- und Stahlbetonbauer: Lukas Groß (Zilsdorf; Bau- Transporte GmbH Backes, Stadtkyll)

Steinmetz und Steinbildhauer: Tom Lames (Wolsfeld; G.T. Kylltaler Sandstein GmbH; Bitburg); Marius Pawlowski (Bickendorf; Natursteine Mulbach GmbH, Bitburg)

Feinwerkmechaniker Maschinenbau: Marcel Niedzwiedz (Nohfelden; Metallbau Hase GmbH, Trier); Lukas Orth (Mannebach; Wasser- und Schifffahrtsamt Trier); Johannes Schmitz (Herl; Wasser- und Schifffahrtsamt Trier)

Metallbauer Metallgestaltung: Marin-Ioan Tcaciuc (Klausen; Kunstschmiede Paul Kreten, Bekond)