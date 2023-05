Rollstuhlbasketball Extratraining bringt Nationalteam mehr Biss

Nationalhymnen vor dem Hochball und die niederländische und deutsche Flagge über der Tribüne, auch wenn es nur Testspiele waren, den ersten Länderspiele der deutschen Rollstuhlbasketball-Nationalmannschaft der Damen in Trier fehlte es an nichts. Außer vielleicht, dass die Zuschauer in der Sporthalle am Mäusheckerweg bei einer der drei öffentlich ausgetragenen Partien am Freitag, Samstag und Sonntag gerne einen Sieg der Mädels von Bundestrainer Dirk Passiwan gesehen hätten. Mit 36:72, 31:50 und 40:51 behielten aber immer die amtierenden Paralympics-Siegerinnen, Welt- und Europameisterinnen im orangen Dress die Oberhand.