Überraschung am Montagnachmittag: Basketball-Zweitligist Römerstrom Gladiators Trier hat einen neuen Spieler verpflichtet. Bei dem Spieler soll es sich um den Center Robert Nortmann handeln.

Der 30-jährige 2,06 Meter große Center spielte zuletzt in Kanada und wurde auf den Bahamas geboren. Allerdings besitzt Nortmann auch die deutsche Staatsbürgerschaft. Wenn alles klappt, soll der Neuzugang bereits am Sonntag in Hamburg (17 Uhr) zum Einsatz kommen.

Weitere Infos folgen.