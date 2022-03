Verlegung wegen Krankheit : Arnd Zeigler kommt erst später nach Trier

Arnd Zeigler muss seinen Auftritt in Trier verschieben. Foto: WDR

Ein neuer Termin für den am Dienstag, 29. März, geplanten Auftritt soll bald bekannt gegeben werden.

Er ist Journalist, Moderator, Stadionsprecher - und vor allem leidenschaftlicher Fußball-Fan: Arnd Zeigler bringt die wunderbare Welt des Fußballs schon lange via WDR in die Wohnzimmer der Republik. Seine Live-Rückkehr nach Trier muss er aber verschieben. Die für Dienstag, 29. März, angekündigte Show in der Trierer Europahalle unter dem Motto „Hat schon Gelb!“ wurde kurzfristig abgesagt - Arnd Zeigler ist erkrankt.