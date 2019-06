Fußball : Der bunte Mix macht Lust auf mehr

Saarburg Fußball mal anders: Menschen mit und ohne Behinderung kickten beim inklusiven Turnier in Saarburg. Es war eine vielversprechende Premiere.

Da lief er mal wieder zur Hochform auf: Florian aus dem Saarburger Wohnheim war einer der Stadionsprecher am Sonntag beim inklusiven Fußballturnier, zu dem die Lebenshilfe Trier-Saarburg im Rahmen ihrer Feierlichkeiten zu ihrem 50-jährigen Bestehen eingeladen hatte. „Liebe Zuschauer. Es herrscht totale Spannung. Es geht jetzt um alles“, heizte Florian, der bereits im Januar beim Hallenturnier zugunsten der Lebenshilfe Kostproben seines Könnens gegeben hatte, den Aktiven und den Zuschauern im Kammerforststadion ein. Kein Wunder, dass der Mann am Mikrofon so viel Emotionen verbreitete: Sowohl das Finale, wie auch das Spiel um Platz drei wurden erst im Neunmeterschießen entschieden. Am Ende hatte sich Oranje Boven gegen die Schlümpfe durchgesetzt. Das kleine Finale gewann das Team Manuel Neuer vor The Blues – in den meisten Fällen nannten sich die Mannschaften in Anlehnung an die Farben, welche ihnen Carsten Haas aus dem Orgateam zu Turnierbeginn mit den entsprechenden Leibchen zugeteilt hatte. 80 Fußballer machten mit. Darunter waren Mitglieder der Saarburger Altherrenmannschaft, vom Kolpingverein Beurig, Menschen mit Migrationshintergrund und jene mit geistigem Handicap, die in einer Einrichtung betreut werden. Frauen waren natürlich auch mit dabei. Erst kurz vor dem ersten Spiel wussten alle, in welche Mannschaft sie Carsten Haas eingeteilt hatte.