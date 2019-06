Letztes EMC-Rennen für Mountainbiker : Eifel-Mosel-Cup der Mountainbiker sagt Lebewohl

Ganz schön matschverschmiert kamen die Mountainbikefahrer bei manchem Eifel-Mosel-Cup-Rennen in Laufeld in der Vergangenenheit ins Ziel. Foto: Holger Teusch

Laufeld Es soll das große Finale nach 20 Jahren Mountainbike-Renngeschichte werden: Der definitiv letzte Lauf des Eifel-Mosel-Cups (EMC) findet am Pfingstmontag (10. Juni) in Laufeld statt. Auf dem Parcours in Laufeld (Kreis Bernkastel-Wittlich) statt.

Auf dem Parcours, auf dem schon zu Beginn der Mountainbike-Ära zu Beginn der 1990er Jahre mit heute kaum mehr vorstellbaren Material Rennen ausgetragen wurden, werden sich ein letztes Mal die Stollenreifen unter dem EMC-Logo durch den Schlamm wühlen. Laufeld war zu Beginn des Jahrtausend auch eine Keimzelle der alljährlich (bis dieses Jahr) mindestens vier Rennen umfassenden MTB-Serie. Sportler mit Fahrrad aus der MTB-Anfangszeit (mit 26-Zoll-Bereifung) sind deshalb auf der Strecke am Sportplatz des Eifelorts besonders willkommen und bekommen eine eigene Wertung. Anmeldet hat sich unter anderem der Gewinner des ersten MTB-Rennens in der Eifel, Jörg Pauli vom MTB-Club Zell.