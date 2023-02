Trier-Biewer : Biewerer Narren sind heiß auf Karneval

"Kein Einlass mehr. Ausverkauft!" steht auf dem Schild am Eingang der Halle auf der Kipp in Biewer. Die Biewener Hoahnen luden am Samstag zu ihrer Kappensitzung ein und das Publikum war heiß auf Karneval. Hier wurde man schnell mit der guten Laune infiziert. Als die Stadtgarde Augusta Treverorum sich die Ehre gab und auf der Bühne mit dem Saal ein Geburtstagsständchen für die Vereinspräsidentin Martina Stadler zum Besten gab, war diese sichtlich berührt von dieser verdienten Wertschätzung. Am Dienstag ab 14:11 lassen die Biewener Hoahnen den Karneval mit dem traditionellen Schärensprung ausklingen. im Bild: Tanzpaar Denise und Sebastian Gouin. Foto: Hans Kraemer