Neubau : Viel Geld für neue Schulen

Im Modell ist die neue Ruwertalschule weiß, doch in Wirklichkeit sollen die Gebäude schwarz-grau verklinkert werden. Foto: Friedrich Poersche Zwink Architekten Stadtplaner

Waldrach/Schweich In Osburg soll eine Grundschule gebaut werden, in Waldrach eine neue Realschule plus (Foto). Bei beiden Millionenprojekten sind erste wichtige Entscheidungen getroffen worden. Doch in Waldrach droht Ungemach.

Eigentlich sollte die Turnhalle nur saniert werden. Doch sie ist wohl einsturzgefährdet. Der gut 40 Millionen teure Bau der gemeinsamen Trevererschule/Grundschule in Schweich schreitet hingegen voran. 2022 soll alles fertig sein.