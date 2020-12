Polizei : 13-jähriger Vermisster aus Taben-Rodt wohlbehalten wieder aufgetaucht

Foto: TV/Klaus Kimmling

Saarburg Der 13-Jährige aus einer Jugendeinrichtung in Taben-Rodt, der seit dem 8. November öffentlich als vermisst gemeldet worden war, ist wohlbehalten wieder aufgetaucht. Wie die Polizei mitteilt, ist er am Montag zu einem Behördentermin in Saarburg erschienen.

Er befinde sich in der Obhut eines Rechtsbeistands. Die Polizei gibt an, dass sie weitere Angaben aus datenschutzrechtlichen Gründen nicht machen möchte.

Der Junge war im Oktober schon einmal als vermisst gemeldet und öffentlich gesucht worden. Er habe seinen regulären Aufenthaltsort in Taben-Rodt wiederholt verlassen, hieß es damals. Er war schließlich bei Verwandten wieder aufgetaucht.

(mai)