Diebstahl : 20 hochpreisige E-Bikes gestohlen

Foto: Fritz-Peter Linden

Traben-Trarbach Bereits in der Nacht vom 24. auf den 25. Juni wurde im Stadtteil Trarbach in ein Fahrradgeschäft eingebrochen. Das teilte die Polizei gestern mit. Die Täter gelangten durch gewaltsames Öffnen der Haupteingangstür in den Verkaufsraum und entwendeten 20 hochpreisige E-Bikes.

