Blaulicht : Idar-Oberstein: 30-Jähriger hantiert mit Softair-Pistole

Polizei im Einsatz. Foto: Fritz-Peter Linden

Ein betrunkener Mann, der mit einer Waffe am offenen Dachfenster zugange war, sorgte am Sonntagabend, 3. Mai, für einen Polizeieinsatz in Idar-Oberstein. Wie die Beamten mitteilten, meldete ein Anrufer der Polizeiinspektion Idar-Oberstein, dass ein Mann mit einer Pistole aus einem Dachfenster herausschießen würde.

Da zunächst nicht klar war, ob es sich um eine scharfe Schusswaffe handelt, fuhren Beamte in größerer Zahl dorthin. Wie sich herausstellte, hantierte der Betrunkene mit einer Softair-Pistole, als er von einem Mann auf die Waffe angesprochen wurde. Dabei soll der 30-Jährige ihn auch bedroht haben. Bei der Waffe handelte es sich um eine lizenzierte Softair-Pistole von Heckler und Koch, einer H&K SFB9 täuschend echt nachempfundenen Pistole und von einer solchen kaum zu unterscheiden. Gegen den 30-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Bedrohung sowie wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz eingeleitet.

(red/iro)