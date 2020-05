Grenzkontrollen Luxemburg : Bundespolizei erwischt per Haftbefehl gesuchte Frau

Langsur-Wasserbilligerbrück Die Bundespolizei hat am Donnerstag eine 25-jährige Albanerin aufgegriffen, die am Grenzübergang Wasserbilligerbrück nach Deutschland einreisen wollte. Die Frau, die als Beifahrerin in einem Auto unterwegs war, wurde von der Staatsanwaltschaft Trier wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz per Haftbefehl gesucht.

