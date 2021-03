Polizei : 40-Jähriger aus der VG Wittlich-Land stirbt bei Unfall in Luxemburg

Fridhaff Am Samstagmorgen gegen 7.47 Uhr sind auf der luxemburgischen Nationalstraße 7 kurz nach dem Kreisverkehr Fridhaff bei Diekirch in Richtung Norden zwei Autos kollidiert. Wie die luxemburgische Polizei mitteilt, wurden beide Fahrer, die jeweils allein in ihrem Auto waren, schwer verletzt.

Ein Fahrer , ein 40 jähriger Einwohner aus der Verbandsgemeinde Wittlich-Land erlag noch vor Ort seinen schweren Verletzungen.

Weitere Angaben zur Unfallursache konnte die Polizei zunächst nicht machen.