Blaulicht : 700 Liter Diesel aus Arbeitsmaschinen in Wittlich geklaut

700 Liter Diesel aus Arbeitsmaschinen in Wittlich geklaut

Zwei Radbagger standen auf einmal ohne Sprit auf der Baustelle. Die Polizei sucht Zeugen

Auf einer Baustelle am Radweg Wittlich in Richtung Altrich wurden in der Zeit von Dienstag, 1. Juni, 17 Uhr und Mittwoch, 2. Juni, 7 Uhr, insgesamt 700 Liter Diesel von zwei Radbaggern entwendet.