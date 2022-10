Viel zu schnell unterwegs : Blitzer-Kontrolle auf der Biewerbachtalbrücke - 160 Fahrverbote innerhalb von fünf Tagen

Foto: tv/Ulrike Löhnertz

Trier Der Spitzenreiter hat laut Polizei eine mehr als doppelt so hohe Geschwindigkeit wie erlaubt gehabt. Bei der Geschwindigkeitskontrolle an der Biewerbachtalbrücke auf der A64 Richtung Ehrang hagelte es Punkte in Flensburg und Fahrverbote. Hier sind die Details.

Am vergangenen Donnerstag haben Beamte der Polizeidirektion Wittlich einen Blitzeranhänger an der Biewerbachtalbrücke auf der A64 Richtung Ehrang aufgestellt, um dort die Geschwindigkeitsbegrenzung von 80 km/h zu überwachen. Die Stelle liegt an einer stark von Luxemburgpendlern genutzten Strecke. Innerhalb von nur vier Tagen wurden dort 3028 Fahrzeuge gemessen, die zu schnell unterwegs waren. Gegen 1384 davon wurde ein Bußgeldverfahren eingeleitet, 160 Fahrer waren sogar mit mehr als 41 km/h zu schnell unterwegs und müssen sich nun auf ein Fahrverbot einstellen.