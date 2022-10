Gedächtnislücke : Nach Party: Mann irrt in Unterhose durch Kröv - Geldbörse und Handy weg

Foto: dpa/Fabian Strauch

Kröv „Filmriss“: Er kann sich an nichts erinnern, als er plötzlich nur noch in Unterhose in Kröv auf der Straße steht. In der Zwischenzeit hatte der Mann nicht nur seine Kleidung verloren.

Nach einer Feierlichkeit am Abend des 21. Oktober in der Weinbrunnenhalle in Kröv suchte ein 23-jähriger Besucher mit seiner Reisegruppe aus Hessen gegen Mitternacht das gemeinsame Hotel in der Robert-Schuman-Straße auf. Der Besucher verweilte noch einige Zeit alleine vor dem Hotel. Ab diesem Zeitpunkt fehlt ihm jegliche Erinnerung an das weitere Geschehen. Er hatte Alkohol getrunken.

Seine Erinnerungen setzten erst wieder ein, als er sich einige Stunden später lediglich mit Unterhose bekleidet in der Moselweinstraße aufhielt. Neben seiner Kleidung inklusive Schuhen sind ihm seine Geldbörse sowie das Mobiltelefon abhanden gekommen. Schürfwunden deuteten auf einen Sturz hin.

Auch Tage danach fehlen nach wie vor die Erinnerungen des jungen Mannes sowie seine Kleidung und Wertgegenstände, wie die Polizei auf Anfrage mitteilt. Nun erhoffen sich die Beamten Hinweise aus der Bevölkerung.