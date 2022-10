Zwei Verletzte : Von der Sonne geblendet – Fahrerin kracht in Herforst gegen Baum

Foto: Agentur Siko 12 Bilder Von der Sonne geblendet – Fahrerin kracht in Herforst gegen Baum

Herforst Bei einem Unfall am Ortsausgang in Herforst wurden am Mittwochmorgen zwei Personen verletzt. Laut der Polizei war vermutlich die aufgehende Sonne die Ursache des Unfalls.

