Polizei sucht Zeugen : Unbekannter versucht in Juweliergeschäft in der Trierer Brotstraße einzubrechen

Unbekannter versucht in Juweliergeschäft in der Trierer Brotstraße einzubrechen

Trier Ein Unbekannter wollte in ein Juweliergeschäft in Trier einbrechen. Geschafft hat er es allerdings nicht.

Am Montag versuchte ein bislang unbekannter Täter gegen 0

Uhr in ein Juweliergeschäft in der Brotstraße einzubrechen. Er scheiterte jedoch an dem einbruchsicheren Schaufensterglas. Es entstand ein hoher Sachschaden.