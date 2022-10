Vorfahrt missachtet : Frontalzusammenstoß bei Kell am See – Zwei Personen verletzt

Kell am See Bei einem Unfall auf der B407 bei Kell am See wurden am Freitagmorgen zwei Personen leicht verletzt. Ein Fahrer übersah beim Abbiegen einen anderen Wagen und stieß mit diesem zusammen.