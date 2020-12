Trier/Schweich : Diebe haben es auf Lieferwagen abgesehen

Trier/Schweich Zehn Mal haben bisher unbekannte Täter in Trier und der näheren Umgebung geparkte Lieferwagen aufgebrochen und teils hochwertiges Werkzeug aus den Autos gestohlen. Die Ermittler gehen davon aus, dass die Taten, die sich Anfang Dezember ereigneten, von den gleichen Tätern begangen wurden.

Nach bisherigen Ermittlungen gab es die ersten Autoaufbrüche in der Nacht zum Freitag, 3. Dezember. Insgesamt sieben Taten verzeichnete die Polizei in dieser Nacht. Tatorte waren in Schweich in der Mathenstraße, der Bahnhofstraße, im Bodenländchen und in der Kirchstraße sowie in der Longuicher Trierer Straße. Dabei war die Vorgehensweise stets die gleiche. Die Täter suchten sich Lieferwagen von Handwerksbetrieben aus, in denen sie teure Werkzeuge vermuteten. Sie brachen die Fahrzeuge auf und entwendeten eine Vielzahl von Elektromaschinen und Werkzeugen.