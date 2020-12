Besitzer gesucht : Kinderfahrrad an L 165 bei Hermeskeil gefunden

So sieht das gefundene Fahrrad aus. Foto: Polizei Hermeskeil

Hermeskeil (red) Der Polizei Hermeskeil wurde am Donnerstag gegen 18.45 Uhr gemeldet, dass ein Kinderfahrrad am Fahrbahnrand der L 165, von Hermeskeil kommend in Fahrtrichtung Züsch, Höhe des ehemaligen Firmengelände Felke, liegt.

