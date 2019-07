Feuer aus ungeklärter Ursache : Wiese brennt in Stadtkyll

Foto: Fritz-Peter Linden

Stadtkyll Flächenbrand in Stadtkyll: Hinter einem Wohnhaus am Ortsrand brach dort am Mittwoch auf einer angrenzenden Wiese ein Feuer aus.

Am Ortsrand von Stadtkyll ist am Mittwoch kurz vor 10 Uhr eine Wiese in Brand geraten. Bislang sei die Ursache für das Feuer nicht bekannt, sagt Sascha Löbens, Wehrleiter der Verbandsgemeinde (VG) Gerolstein.