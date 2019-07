Diebstahl : Solarmodul aus Weinberg gestohlen

Kröv Aus einem eingezäunten Weinberg in Kröv wurde zwischen Mittwoch, 17., und Montag, 22. Juli das Solarmodul der Marke Siemens im Wert von 300 Euro von einem Weidezaungerät entwendet. Der Weinberg befindet sich im Distrikt „In der Höhl“ auf der Kinheimer Moselseite direkt am Moselradweg zwischen Trarbach-Wolf und Kinheim-Kindel und ist zum Schutz gegen Rehe und Wildschweine eingezäunt.

Hinweise an die Polizei in Bernkastel-Kues unter der Telefonnummer 06531/95270 oder per Mail an pibernkastel-kues@polizei.rlp.de.