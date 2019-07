Blaulicht : In Kröv und Traben-Trarbach: Unbekannte stehlen 350 Liter Diesel aus Baggern

Foto: Polizei Bitburg

Kröv/Traben-Trarbach Unbekannte haben am Wochenende rund 350 Liter Dieselkraftstoff aus zwei Baggern gestohlen. Die beiden Fahrzeuge standen auf zwei verschiedenen Baustellen: am Kröver Berg gegenüber dem dortigen Sportplatz beziehungsweise in Traben-Trarbach gegenüber dem Segelflugplatz.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Die Tag wurde verübt zwischen Freitag, 16.45 Uhr, und Montag, 6.50 Uhr.