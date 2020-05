Feuerwehreinsatz : Garage brennt in Wellen – keine Verletzten (Fotos)

Foto: Wilfried Hoffmann 11 Bilder Garagenbrand in Wellen

Wellen In der Wellener Marienstraße ist am Mittwochabend gegen 21.45 Uhr eine Garage in Brand geraten. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte der Feuerwehr schlugen die Flammen bereits mehrere Meter hoch.

Unter Atemschutz leitete die Feuerwehr den Löscheinsatz ein. In der Garage lagerten mehrere Habseligkeiten, Kisten und Eimer. Die Schadenshöhe ist unklar. Die Brandursache wird derzeit ermittelt.

Verletzt wurde nach ersten Erkenntnissen niemand. Die rund 50 Einsatzkräfte konnten das Feuer rasch löschen, nach rund einer Stunde war der Einsatz beendet.