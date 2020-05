Rauchmelder gibt Signal : Angebranntes Essen in Ehrang löst Feuerwehreinsatz aus

Foto: TV/Frank Göbel

Trier-Ehrang Die Trierer Berufsfeuerwehr hatte am Montagmorgen um 10.57 Uhr einen Einsatz in einer Wohnung in Trier-Ehrang. Ein Rauchwarnmelder hatte laut Mitteilung der Feuerwehr Signale gegeben. Das Gerät sei durch angebranntes Essen in der Küche ausgelöst worden.

Eine in der Wohnung anwesende Person sei mit leichter Rauchvergiftung vom DRK behandelt worden. Die

Wohnung sei anschließend belüftet worden.