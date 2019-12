Polizei : Einbrecher in Ehrang unterwegs

Foto: TV/Fritz-Peter Linden

Trier-Ehrang Unbekannte Täter haben versucht, zwischen dem 30. November, 21 Uhr, und 1. Dezember, 14 Uhr, in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Kyllstraße in Trier-Ehrang einzubrechen.

Das teilte die Polizei mit.

Die Täter nutzten die Abwesenheit der Bewohner aus und versuchten, die Eingangstür der Wohnung aufzuhebeln, hatten aber keinen Erfolg.